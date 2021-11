Giornata contro la violenza sulle donne

Violenza contro le donne, Papa Francesco: ''Vigliaccheria e degrado per tutta l'umanità''

Papa Francesco in un tweet in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

"Le varie forme di maltrattamento che subiscono molte donne sono una vigliaccheria e un degrado per gli uomini e per tutta l'umanità. Non possiamo guardare dall'altra parte. Le donne vittime di violenza devono essere protette dalla società". Lo afferma Papa Francesco in un tweet in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

