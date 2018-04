Violenza

Violenza negli ospedali, Musumeci scrive ai prefetti

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/04/2018 - 20:23:38 Letto 325 volte

“La recrudescenza di aggressioni violente nelle strutture sanitarie siciliane ci impone una seria riflessione su un fenomeno che ha assunto livelli allarmanti. È intollerabile che professionisti debbano, nel proprio posto di lavoro, essere esposti a tali rischi ed è altrettanto inqualificabile il metodo di chi intende farsi ragione con la violenza".



Lo afferma, in una nota, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, dopo l'ennesima aggressione a personale medico negli ospedali siciliani.

"Ho scritto - continua - ai nove prefetti della Sicilia, chiedendo loro di convocare al più presto possibile i rispettivi Comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica, per discutere in quelle sedi le opportune soluzioni per fronteggiare una vera e propria emergenza. A nome mio, e di tutto il governo regionale, desidero esprimere solidarietà a quei lavoratori offesi dalla violenza: un atteggiamento sempre e comunque ingiustificabile".

