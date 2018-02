violenza sulle donne

Violenza sulle donne, Boldrini: ''Le leggi non bastano, serve mobilitazione generale''

Dopo gli ultimi casi di femminicidio la presidente della Camera Laura Boldrini è tornata a far sentire la propria voce.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/02/2018 - 11:30:30 Letto 312 volte

Dopo gli ultimi casi di femminicidio, l'uccisione di Pamela Mastropietro a Macerata e l'assassinio di Jessica Valentina Faoro a Milano, la presidente della Camera Laura Boldrini è tornata a far sentire la propria voce. "Pochi giorni dopo Pamela Mastropietro un'altra giovane vita spezzata dalla violenza. Jessica Valentina Faoro è l'ennesima vittima di una lunga catena di femminicidi che sembra non avere mai fine. Un'altra donna uccisa per mano di un uomo che voleva approfittare di lei e di fronte al suo rifiuto le ha tolto la vita".

Un lungo triste elenco che si allunga di giorno in giorno. Una situazione non più sopportabile per la presidente della Camera che invita tutti alla mobilitazione perché le leggi da sole non bastano. "Tutto questo non è più tollerabile. Le leggi - ha detto Boldrini - da sole non sono sufficienti ad arginare questa carica di violenza nei confronti delle donne. È necessario un profondo cambiamento culturale, che si avvii fin dalle aule scolastiche e una mobilitazione generale di tutte le donne e tutti gli uomini che rifiutano la violenza".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!