Violenza sulle Donne e revenge porn, Varchi: ''Voto favorevole, indispensabile adeguare il codice penale''

''Fratelli d'Italia ha votato favorevolmente all'introduzione del reato di revenge porn'', lo ha detto ieri in aula Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia alla Camera dei deputati.

“Fratelli d’Italia ha votato favorevolmente all'introduzione del reato di 'revenge porn'. La massiccia diffusione di smartphone, unitamente ad una subcultura che vede la donna come un oggetto da possedere, ha dato luogo a fenomeni virali nei quali giovani vite sono rimaste schiacciate dal peso della vergogna per comportamenti riguardanti la propria sfera più intima, dati in pasto al grande pubblico del web”. Lo ha detto ieri in aula Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia alla Camera dei deputati.

“Era indispensabile adeguare il codice penale alla società che cambia, prevedendo nuove fattispecie di reato per reprimere condotte relative a nuove forme di violenza a tutela delle potenziali vittime. Ci fa piacere che finalmente anche la maggioranza ne abbia preso atto”, ha concluso Carolina Varchi.

