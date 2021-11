Giornata contro la violenza sulle donne

Violenza sulle donne, Lega: ''Si acceleri su osservatorio regionale''

La Lega chiede che si portino rapidamente a termine le procedure per la costituzione dell' osservatorio regionale Sicilia sul fenomeno della violenza sulle donne.

Pubblicata il: 25/11/2021

"In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne la Lega chiede che si portino rapidamente a termine le procedure per la costituzione dell' osservatorio regionale Sicilia sul fenomeno“, a dichiararlo la Senatrice Valeria Sudano, l'Eurodeputata Annalisa Tardino, la deputata Regionale Marianna Caronia, la consigliera di prima circoscrizione Maria Pitarresi e il responsabile regionale dei dipartimenti Lega Igor Gelarda.

“Siamo già intervenuti in ambito nazionale con la cosìdetta legge codice rosso, fortemente voluta dalla Lega, che ha introdotto importanti innovazioni per le vittime di violenza di genere, rendendo meno pericolosi nell'immediato gli autori di questi gesti inaccettabile . Adesso è il momento che la regione se ne occupi in maniera più attenta, dando compimento ad una legge regionale già esistente, costituendo un osservatorio specifico che abbia un contatto e un dialogo continuo con le forze dell'ordine, la magistratura e chi si occupa del sostegno alle donne vittime. Ogni giorno, in Italia, 89 donne sono vittime di reati di genere. E non è da sottolineare anche il gravissimo problema che nel mondo occidentale si sta imponendo sempre più drasticamente ossia quello delle spose bambine e dei matrimoni imposti, contro i quali dobbiamo opporci in maniera risoluta."

