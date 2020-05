Coronavirus

Visiere protettive non sicure a Palermo: sequestro e sanzione

Un negozio di articoli per la casa poneva in vendita visiere protettive non conformi alla normativa nazionale ed europea sulla sicurezza dei prodotti.

Pubblicata il: 23/05/2020

I Finanzieri del Gruppo di Palermo, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli volti a verificare il pieno rispetto delle misure governative per il contenimento della pandemia da COVID-19, hanno individuato un negozio di articoli per la casa che poneva in vendita visiere protettive non conformi alla normativa nazionale ed europea sulla sicurezza dei prodotti.

Il controllo ha permesso di individuare all’interno dell’attività commerciale 53 schermi facciali di sicurezza in plastica, privi delle indicazioni dei contenuti minimi di informazioni all’utente, in quanto senza alcuna etichetta relativa alla loro composizione, nonché senza l’indicazione del produttore, in violazione all’art 11 del Codice del Consumo.

La merce, potenzialmente pericolosa per la salute dei consumatori, è stata quindi sequestrata dai Finanzieri, che hanno anche contestato al titolare della ditta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro fino ad un massimo di 25 mila euro.

Fonte: Guardia di Finanza

