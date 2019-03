Visita Conte-Toninelli in Sicilia, Varrica: ''Tuteleremo imprese e lavoratori cantieri''

cantiere Agrigento-Caltanissetta

Varrica (M5s): ''Grandi opere si devono fare, ma quelle utili per i cittadini. Tuteleremo imprese e lavoratori cantieri''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/03/2019 - 14:33:28 Letto 363 volte

“Il Presidente Conte e del Ministro Toninelli sul cantiere della Agrigento-Caltanissetta testimoniano plasticamente lo scopo di questo Governo e del Movimento 5 Stelle: le opere, quelle utili, si devono fare, rispettando tempistiche realistiche e con massima attenzione per le risorse pubbliche”. Lo afferma il deputato del MoVimento 5 Stelle, Adriano Varrica, commentando la visita in Sicilia del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e del Ministro alle infrastrutture, Danilo Toninelli.

“Vi sono diversi cantieri che abbiamo ereditato come quelli della CMC sulla Palermo-Agrigento e sulla Agrigento-Caltanissetta, che hanno delle problematiche complesse e stratificate e che purtroppo non si risolvono da un giorno all'altro - sottolinea Varrica - Continueremo a lavorare per sciogliere tutti i nodi di questa complicata matassa, completando le opere e puntando a salvaguardare imprese locali e lavoratori”.

