Visita del Papa, saranno sospese le zone blu?

In Comune si pensa a un provvedimento di sospensione generalizzata delle zone blu...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/09/2018 - 13:29:57 Letto 564 volte

Manca ormai poco all'arrivo di Papa Francesco a Palermo e oggi in Prefettura si terrà una riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza in cui si discuterà di tutti i dettagli in vista di sabato.

In Comune si pensa a un provvedimento di sospensione generalizzata delle zone blu. L'argomento va però affrontato insieme ad Apcoa, la società che gestisce gli stalli a pagamento in una vasta area del centro storico. Una sospensione infatti comporterebbe un minore introito, ecco perché la delicata questione sarà uno dei punti chiave della riunione prevista in Prefettura.

