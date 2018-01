abusivismo

Vita difficile per i parcheggiatori abusivi di Palermo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/01/2018 - 12:39:17 Letto 413 volte

La Questura di Palermo, nel periodo compreso tra i mesi di novembre, dicembre 2017 e gli inizi di gennaio 2018, ha emesso più di 40 Ordini di Allontanamento Immediato dai luoghi di svolgimento dell’attività abusiva, nei confronti di diversi soggetti, spesso già noti per pregiudizi di Polizia e/o Giudiziari, sorpresi ad infastidre cittadini e turisti con le loro “interessate” manovre di agevolazione della sosta delle auto, in particolare nei pressi di infrastrutture pubbliche di trasporto o di importanti presidi sanitari.

Ai soggetti destinatari dell’ordine di allontanamento è stato, inoltre, fatto divieto di ritornare nelle aree da cui erano stati formalmente allontanati per un periodo di tempo di 48 ore ed è stata loro comminata una sanzione di 1.000,00 € per l’esercizio abusivo dell’attività guardiamacchine, con conseguente sequestro del denaro provento dell’illecito.

Nei confronti di altri 8 parcheggiatori abusivi recidivi il Questore di Palermo ha adottato, inoltre, il più grave provvedimento inibitorio del c.d. “Daspo Urbano”, vietando loro di accedere e stazionare in specifiche aree urbane per un periodo da sei mesi, con l’avvertenza che in caso di inottemperanza al divieto imposto si procederà con denunce all’Autorità Giudiziaria e con la possibile adozione di ulteriori misure di restrizione personale, in un crescendo di incisività secondo legge.

