Vittorio Cecchi Gori ricoverato per ischemia cerebrale

Vittorio Cecchi Gori, 75 anni, è stato ricoverato in rianimazione...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/12/2017 - 22:51:16 Letto 436 volte

Vittorio Cecchi Gori, 75 anni, è stato ricoverato in rianimazione al Policlinico Gemelli di Roma in prognosi riservata, a causa di una ischemia cerebrale che avrebbe provocato anche alcuni problemi cardiaci.

Le condizioni del produttore ed ex presidente della Fiorentina sono serie ma stabili.

I figli Mario e Vittoria Cecchi Gori con la madre Rita Rusic, ex moglie, sono in partenza da Miami per Roma dove arriveranno martedì in tarda mattinata

