sgarbi

Vittorio Sgarbi pronto a lasciare la Sicilia e punta al Senato: ''Vado con Berlusconi, ho seggio sicuro''

Vittorio Sgarbi resterà in carica in Sicilia ancora due mesi e mezzo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/01/2018 - 16:52:19 Letto 350 volte

Vittorio Sgarbi, l’assessore regionale ai Beni Culturali, resterà in carica in Sicilia ancora due mesi e mezzo. Il patto di desistenza con Musumeci e l’assessorato datogli per rispettare l’accordo pre-elettorale restano soltanto il trampolino verso candidature e incarichi nazionali.

Vittorio Sgarbi durante la trasmissione di Radio 24 “La Zanzara” ha dichiarato: ”Vado con Berlusconi, mi ha offerto un seggio sicuro al Senato per Forza Italia”. “Non presento più la mia lista – ha continuato Sgarbi – Berlusconi non vuole vedere Tremonti nemmeno dipinto, dice che la caduta del 2011 è opera sua”.

Una scelta che lo stesso Sgarbi aveva comunicato serenamente come una cosa normalissima. La guida dell’assessorato durerà appena quattro mesi. Abbastanza, però, per lo scontro sul docu – film di Mori e per le polemiche sui fondi per il tempio di Selinunte.

