Volatile contro aereo

Volatile contro aereo Ryanair, Gesap: smentito atterraggio d'emergenza

''Nessuna emergenza e, soprattutto, nessun atterraggio con un motore solo'', dichiara la Gesap.

Pubblicata il: 12/05/2019

"Nessuna emergenza e, soprattutto, nessun atterraggio con un motore solo”. La Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo, smentisce la ricostruzione fatta da alcune testate giornalistiche sull’atterraggio di un volo Ryanair proveniente da Fiumicino coinvolto in un episodio di bird strike. In sintesi, il comandante del volo ha lanciato l’allarme per l’impatto con un volatile alla considerevole altezza di 4.800 piedi, cioé fuori dalla portata della competenza del gestore.

L’impatto è avvenuto sul musetto (come è visibile dalla foto allegata) e non ha compromesso in alcun modo la funzionalità dei motori, come è stato invece erroneamente riportato su alcuni articoli. Non c’è stata nessuna emergenza e nessuna conseguenza per il volo, che è atterrato regolarmente. E’ stato lo stesso comandante, una volta atterrato, a dichiarare la fine dell’allarme. L’aereo è infatti ripartito come da programma.

