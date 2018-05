Furto di rame

Volevano rubare il rame ma vengono colpiti da una scarica elettrica

Hanno tentato di rubare un trasformatore all'interno di una cabina dell'Enel, ma una scarica elettrica li ha colpiti...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/05/2018 - 14:20:46 Letto 448 volte

Hanno tentato di rubare un trasformatore all’interno di una cabina dell’Enel, ma una scarica elettrica li ha colpiti. È accaduto ieri sera a Palermo, intorno alle 22.30 nella zona di Brancaccio.

I due uomini sono stati trasportati d'urgenza in ambulanza all’ospedale. Uno dei due sarebbe più grave è ricoverato in Terapia intensiva in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. L’uomo è piantonato dalla polizia in reparto ed è in stato di arresto. Dal Civico è poi stata avvisata la polizia che in queste ore sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.

“La segnalazione di un guasto è arrivata agli operati dell’Enel – spiegano dall’azienda – I nostri tecnici hanno poi verificato che il tentativo di furto del trasformatore è avvenuto nel lato della cabina dell’utente”.

Quello dei furti di rame è un fenomeno che a Palermo si presenta sempre con maggiore frequenza negli ultimi mesi. A fine marzo a Mondello vennero rubati cinque chilometri di cavi e rimasero spenti ottanta punti luce al buio nel Parco della Favorita. Dai controlli emerse che i cavi elettrici furono tolti dalle canalette.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!