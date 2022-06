von der Leyen dal Papa

Von der Leyen incontra Papa Francesco: ''Questa guerra deve finire riportando la pace in Europa''

Durante l'incontro ''particolare attenzione è stata dedicata agli aspetti umanitari e alle conseguenze alimentari del protrarsi del conflitto'', riferisce la Santa Sede.

"Sono veramente lieta di aver incontrato di nuovo Sua Santità a Roma. Siamo con coloro che soffrono per le distruzioni che sta subendo l'Ucraina. Questa guerra deve finire riportando la pace in Europa". Così in un tweet il presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen dopo il suo incontro con Papa Francesco.

Durante l'incontro "particolare attenzione è stata dedicata agli aspetti umanitari e alle conseguenze alimentari del protrarsi del conflitto", riferisce la Santa Sede.

