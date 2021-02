voto su Rousseau

Votazione M5S su Rousseau, Di Maio: ''Ancora una volta grande maturità''

''In uno dei momenti più drammatici della nostra storia recente, il M5S sceglie la strada del coraggio e della partecipazione, ma soprattutto sceglie la via europea'', così Luigi Di Maio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/02/2021 - 09:05:00 Letto 353 volte

"La responsabilità è il prezzo della grandezza". Inizia così il post con il quale su Facebook Luigi Di Maio commenta l'esito della votazione sulla piattaforma Rousseau. "Oggi i nostri iscritti hanno dimostrato ancora una volta grande maturità, lealtà verso le istituzioni e senso di appartenenza al Paese".

"In uno dei momenti più drammatici della nostra storia recente, il MoVimento 5 Stelle sceglie la strada del coraggio e della partecipazione, ma soprattutto sceglie la via europea, sceglie un insieme di valori e diritti di cui tutti noi beneficiamo ogni giorno e dietro ai quali, purtroppo non di rado, si nascondono egoismi e personalismi", scrive Di Maio.

"La fedeltà alla Nazione, oggi, si è mostrata più forte della propaganda. Questo è il M5S - prosegue - questo è il Movimento che riconosco e in cui ho scelto di spendere tutto me stesso".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!