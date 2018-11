archiviazione

Voti di scambio, chiesta archiviazione per Tamajo

La procura di Palermo ha chiesto l'archiviazione per Edy Tamajo, deputato regionale di Sicilia Futura.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/11/2018 - 09:41:34 Letto 354 volte

La procura di Palermo ha chiesto l'archiviazione per Edy Tamajo, deputato regionale di Sicilia Futura. Non ci sono elementi sufficienti per sostenere in giudizio l'accusa di voto di scambio e corruzione elettorale, ma anche di associazione per dlinquere.

Tamajo, recordman delle preferenze un anno fa (13.984 voti in tutta la provincia) era indagato insieme agli elettori Giuseppe Montesano, Cristian D’Alia e Nicolina D’Alia.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!