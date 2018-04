scambio di voti

Voto di scambio, arrestato un parlamentare siciliano

Accusa è di scambio elettorale politico-mafioso in concorso, reato commesso in occasione delle ultime elezioni regionali siciliane...

17/04/2018

Il parlamentare regionale siciliano Giuseppe (Pippo) Gennuso, 65 anni, della lista di centrodestra Popolari ed Autonomisti, è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Siracusa con l'accusa di voto di scambio. Per lui sono stati decisi gli arresti domiciliari.

Insieme a Gennuso coinvolti Massimo Rubino (domiciliari anche per lui), accusato di essere il procacciatore di voti per conto di cosa nostra. Mentre in carcere è finito Francesco Giamblanco. Entrambi, dicono i carabinieri, sono affiliati al clan mafioso di Avola. Per tutti e tre l'accusa è di scambio elettorale politico-mafioso in concorso, reato commesso in occasione delle ultime elezioni regionali siciliane.

Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Catania su richiesta della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo etneo. Sull'inchiesta, che vede coinvolte altre persone, vige il massimo riserbo da parte degli inquirenti della Dda di Catania.

