Weekend da 35 gradi in Sicilia

Nei fine settimana il caldo si farÓ sentire anche al sud che tornerÓ a misurare 30-35 gradi su molte cittÓ.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/06/2020 - 14:57:01 Letto 397 volte

L’estate ha fatto il suo ingresso trionfale sull'Italia, forse un po' meno al Sud, ma anche qui il tempo sta per cambiare radicalmente. Le temperature sono già aumentate su gran parte del Centro-Nord dove si sono già toccati i primi 30 C. Nei prossimi giorni i valori massimi continueranno a salire, soprattutto nel fine settimana quando i 35 C verranno raggiunti su parecchie zone.

Il team del sito www.ilmeteo.it avvisa che oggi sarà una giornata molto calda, non solo al Nord (fino a 32 C in Emilia), ma anche al Centro (33 C attesi a Roma e Firenze). Qualche grado in meno lo si registrerà al Sud che risente ancora di una debole circolazione instabile che provoca una ventilazione settentrionale più fresca. Nei giorni successivi il caldo si farà sentire anche al Meridione che tornerà a misurare 30-32 C su molte città. Le temperature, in ogni caso, sono destinate a crescere ancora.

Dopo una lieve flessione termica attesa tra giovedì e venerdì al Nord, nel corso del fine settimana l’anticiclone si rinforzerà ulteriormente e le temperature non potranno far altro che aumentare. Tra sabato e domenica farà davvero caldo, a tratti anche afoso in Pianura Padana. I valori massimi potranno toccare 34-35 C in Emilia (Bologna e Ferrara), in Toscana (come a Firenze), in Sardegna e al Sud (in Sicilia e in Puglia).

