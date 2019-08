esodo estivo

Weekend da bollino rosso sulle strade siciliane

Da oggi fino a domani sono previste un milione di automobili sulle autostrade siciliane.

17/08/2019

Si sta per chiudere la settimana clou dell’estate e oltre trecento uomini fra agenti di polizia, carabinieri e militari della guardia di finanza saranno impegnati da oggi a domenica per garantire la sicurezza sulle strade, in città e nelle spiagge palermitane. La parola d’ordine è sicurezza dei turisti e dei palermitani che partono o rientrano dalle vacanze. Da oggi fino a domani sono previste un milione di automobili sulle autostrade siciliane e sulle maggiori arterie che portano al mare, duecento mila turisti in arrivo a Palermo e mezzo milione di vacanzieri sulle spiagge della costa occidentale. Questi sono gli osservati speciali nell’operazione Ferragosto sicuro.

Il compartimento della polizia stradale della Sicilia occidentale ha predisposto il potenziamento dei servizi di controllo dei tratti di competenza delle autostrade Palermo-Mazara del Vallo, Palermo-Messina, Palermo-Catania e delle maggiori statali in uscita da Palermo. Per ogni turno ci saranno almeno quattro pattuglie per ogni senso di marcia. Oltre alla velocità, rilevata con i più moderni mezzi tecnici, le pattuglie della polstrada si concentreranno sui controlli con l’etilometro per contrastare la guida in stato di ebbrezza. La polstrada utilizzerà anche il Drug 5000, il dispositivo di ultima generazione che consente di rilevare la positività alle sostanze stupefacenti. Sotto la lente di ingrandimento i luoghi della movida e i locali all’aperto dell’Addaura, Mondello e Sferracavallo, soprattutto nelle ore notturne.

