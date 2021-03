Variante inglese

Weekend in zona rossa e gialla rafforzata, Speranza: ''Variante inglese corre più veloce, settimane non semplici''

''Servono nuove misure, nuove regole. Il virus corre più velocemente con la variante inglese del covid'', ha spiegato Roberto Speranza.

"Servono nuove misure, nuove regole. Il virus corre più velocemente con la variante inglese del covid", ha spiegato Roberto Speranza, ministro della Salute. Ad 'Accordi e Disaccordi' ha risposto a domande su weekend in zona rossa e zona gialla rafforzata. "Sono tutte ipotesi che abbiamo iniziato a valutare, il presidente dell'Iss Brusaferro ci fornirà dei dati. Le decisioni devono essere sostenute da dati il più possibile aggiornati. C'è la novità rappresentata dalla variante inglese, più contagiosa del 35-40%. La richiesta degli scienziati è assumere misure più rigorose, dovremo valutare con attenzione i numeri e adottare misure proporzionate. Davanti a noi abbiamo settimane non semplici ma arriveranno dosi di vaccino in misura più consistente e questo ci permetterà di correre", ha detto.

"Il varo di misure e regole più severe è probabile per evitare un ulteriore peggioramento del quadro dell'epidemia con l'aumento dei casi, dei decessi e della pressione sui reparti ospedalieri. Il nemico, in questo momento, è la variante inglese che corre molto di più rispetto al ceppo originario. Gli scienziati ci hanno fatto alcune proposte, valuteremo i provvedimenti. E' opportuno muoversi in tempo stretti per portare la curva sotto controllo", conclude Speranza.

