Wind Tre, Tavolo al Mise. M5s: ''Soddisfatti per confronto. Vogliamo tutela lavoratori''

''La vertenza in questione non si limita alla sola città di Roma o alla regione Lazio, ma ha un impatto ed una ricaduta sociale nell'intero territorio nazionale, inclusa la città di Palermo'', affermano i deputati cinquestelle.

Oggi al Mise si è tenuto un tavolo di confronto tra i vertici dell’azienda Wind Tre e le organizzazioni sindacali in rappresentanza dei lavoratori alla presenza dell’Assessore al Lavoro della regione Lazio e dei rappresentanti del Ministero. La disponibilità da parte dell’azienda ad aprire un tavolo di confronto per ricercare soluzioni è stato accolta positivamente dal MoVimento 5 Stelle.

“Come parlamentari - affermano i deputati cinquestelle, Valentina D’Orso e Filippo Perconti - era doveroso essere presenti in quanto la vertenza in questione non si limita alla sola città di Roma o alla regione Lazio, ma ha un impatto ed una ricaduta sociale nell’intero territorio nazionale, inclusa la città di Palermo. Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto diverse sollecitazioni da parte dei lavoratori preoccupati per la loro sorte a cui vogliamo dare delle risposte. Oltre al problema dei trasferimenti da Roma a Milano di ben 50 unità di personale, conseguenza del trasferimento del servizio “premier control”, a preoccupare i lavoratori c’è anche la prospettiva di un piano industriale limitato al solo anno corrente e a tre sole operazioni ritenute strategiche, di cui una peraltro rappresentata dall’esternalizzazione del ramo “data center”. Siamo comunque soddisfatti per questo primo passo. Per noi è importante che Wind Tre abbia manifestato la disponibilità a riaprire un confronto con le sigle sindacali, impegnandosi a fornire ulteriori chiarimenti in merito al proprio piano industriale, così come ci tranquillizza il fatto che abbia preso l’impegno di non continuare in azioni unilaterali”.

“L’auspicio del MoVimento 5 Stelle - concludono D’Orso e Perconti - è che si giunga a soluzioni condivise da entrambe le parti, che vengano quindi tutelati sia i livelli occupazionali, sia i diritti dei lavoratori. Per quanto di nostra competenza, monitoreremo con attenzione il successivo iter”.

