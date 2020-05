aperture domenicali

Zacco: ''Favorire aperture domenicali nelle località balneari e turistiche''

''Sia concessa la riapertura facoltativa alle attività commerciali site nelle località balneari, turistiche, sempre nel pieno rispetto degli obblighi di distanziamento'', ha dichiarato Ottavio Zacco, presidente della VI Commissione consiliare.

"Sia concessa la riapertura facoltativa alle attività commerciali site nelle località balneari, turistiche e in prossimità dei luoghi di culto, ad eccezione dei supermercati e degli outlet, sempre nel pieno rispetto degli obblighi di distanziamento interpersonale e di tutte le misure di prevenzione del contagio". Lo ha dichiarato Ottavio Zacco, presidente della VI Commissione consiliare.

"Ho chiesto al Sindaco e all'assessore alle attività produttive Piampiano - continua Zacco - di predisporre con urgenza un'ordinanza per le attività commerciali che proprio la domenica riscontrano una possibile maggiore presenza di acquirenti e per le quali, in base all'ultima Circolare della protezione civile regionale, i Sindaci hanno potere di ordinanza."

"Tutto il nostro tessuto socio-economico che sta attraversando momenti di disperazione e di confusione, causando una profonda incertezza sul proprio futuro, necessita di risposte concrete e immediate da parte delle Istituzioni, senza fronzoli e senza ostacoli burocratici, per questo, auspico, che la mia proposta venga accolta quanto prima, al fine di dare un forte segnale a tutte le attività commerciali che si trovano in forte sofferenza a causa dell'emergenza sanitaria ancora in atto", ha concluso il presidente della VI Commissione consiliare.

