droga

Zen 2, un chilo e mezzo di droga nel box: arrestato 33enne

I Carabinieri hanno tratto in arresto un 33enne, con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/05/2020 - 10:42:20 Letto 400 volte

I Carabinieri della Stazione San Filippo Neri, coadiuvati dal nucleo cinofili, hanno tratto in arresto con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti L.M. g., 33enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine.

I militari, nel corso di un servizio antidroga, hanno eseguito una perquisizione in alcuni box tra i padiglioni del quartiere “Zen 2”, rinvenendo quasi un kg di hashish e 550 grammi circa di marijuana, il tutto già diviso in più di mille dosi pronte per essere immesse sul mercato, oltre 5500 euro provento dell’illecita attività.

Durante l’attività di polizia, la persona nella disponibilità della quale si trovava il garage dava in escandescenze e tentava vanamente di fuggire ai militari che lo hanno prontamente bloccato.

La droga recuperata è stata inviata al laboratorio analisi del Reparto Operativo di Palermo per le verifiche quantitative e qualitative.

L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale Lorusso-Pagliarelli in attesa del rito direttissimo.

Fonte: Carabinieri

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!