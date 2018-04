Quartiere Zen

Zen, controlli a tappeto dopo aggressione a ''Striscia'' *VIDEO*

Vasta operazione in corso per setacciare tutto il quartiere Zen di Palermo, pił di 80 carabinieri

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/03/2018 - 10:42:47 Letto 654 volte

Controlli a tappeto e più di 80 carabinieri “scesi in campo” per dover setacciare tutto il quartiere Zen di Palermo. Una vasta operazione è in corso già da diverse ore in tutto il popolare quartiere del capoluogo siciliano, soprattutto dopo la violenta aggressione all’inviato di “Striscia la Notizia” Vittorio Brumotti. I militari stanno sanzionando e verificando ogni tipo di reato e irregolarità: spaccio e detenzione di droga, allacci abusivi alla rete elettrica, guida a mezzi non assicurati. Ieri i carabinieri hanno trovato tre ciclomotori, tre cellulari, sei biciclette, di cui tre elettriche, un drone e molto altro in un'abitazione nel quartiere Zen 2 a Palermo. Un supermarket di merce rubata il cui valore stimato è di 50.000 euro. Sempre ieri la Polizia ha trovato un ingente quantitativo di droga, pistole, fucili e munizioni. Un'intera famiglia è finita in manette con l'accusa di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi da sparo.

Fonte: Polizia di Stato

