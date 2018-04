Spaccio di droga

Zen, inseguito e arrestato per detenzione e spaccio

In manette un pregiudicato. Perse le tracce del presunto acquirente

Pubblicata il: 12/04/2018

La Polizia di Stato ha sventato ieri allo Zen quella che si sarebbe configurata agli agenti come un'attività di spaccio a cielo aperto.

Dalla ricostruzione dei fatti, avvenuti in tarda serata, era in atto un fitto e circospetto dialogo tra due giovani in via Costante Girardengo, motivo dell’intervento degli agenti. Quindi, la fuga: i due si sono divisi, e il presunto acquirente è riuscito a far perdere le proprie tracce.

In manette invece Francesco Pizzo, 31 anni, perquisito dai poliziotti e sorpreso con 26 dosi di marijuana e 24 dosi di hashish, tutte confezionate e pronte per la vendita, insieme ad una modesta quantità di denaro. Per lui l’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La polizia ha effettuato il sequestro dei soldi e della marijuana, destinandola alle analisi della polizia scientifica regionale.

