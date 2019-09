processione

Zen, processione con inchino alla caserma dei Carabinieri, Orlando: ''Segnale di cambiamento''

''L'inchino avvenuto ieri è un fatto che stupisce solo chi non ha colto o fa finta di non avere colto il grande cambiamento in corso a Palermo'', ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

"L'inchino di una processione religiosa alla Caserma dei Carabinieri nel quartiere dello ZEN avvenuto ieri è un fatto che stupisce solo chi non ha colto o fa finta di non avere colto il grande cambiamento culturale avvenuto e tutt'ora in corso a Palermo." Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando.

"Quando pochi giorni fa, nel consegnare la cittadinanza onoraria al colonnello Antonio Di Stasio, comandante provinciale dell'Arma, lo stesso ha rivolto il suo saluto ai tanti alunni delle scuole dello Zen presenti, il gesto è passato quasi inosservato, ma - continua il Sindaco - è il segno di un cambiamento profondo, radicale e radicato che ha attraversato il quartiere e la città. Quella presenza alla cittadinanza onoraria come questo gesto compiuto dall'Associazione Padre Pio sono la migliore rappresentazione di un quartiere ed una città il cui rapporto di fiducia, rispetto e collaborazione con le forze dell'ordine è radicalmente mutato negli anni."

