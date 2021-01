Governo

Zingaretti: ''Elezioni anticipate durante pandemia sarebbe un errore imperdonabile''

''Il logoramento dei rapporti politici gią in passato ha portato a un'evoluzione incontrollabile, il cui esito sono state proprio le elezioni anticipate'', dice il segretario Pd Nicola Zingaretti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/01/2021 - 16:34:20 Letto 388 volte

"A novembre dopo il vertice a Palazzo Chigi si era avviata una stagione positiva di confronto sui contenuti del rilancio. Abbiamo scommesso in quel processo per cambiare e non distruggere. Tutto però è tornato a oscillare pericolosamente, con fibrillazioni che rischiano di mandare in frantumi il lavoro di un anno e mezzo. Dentro una pandemia tragica, provocare elezioni anticipate sarebbe un errore imperdonabile". Lo dice il segretario Pd Nicola Zingaretti.

"Il logoramento dei rapporti politici già in passato ha portato a un'evoluzione incontrollabile, il cui esito sono state proprio le elezioni anticipate".

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!