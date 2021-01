Crisi di Governo

Zingaretti sul discorso di Conte alla Camera: ''Bene, ora andiamo avanti''

''Non fermiamoci ora. Dobbiamo ricostruire la fiducia'', così il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

"Bene Conte. L'appello ad andare avanti per cambiare. Patto di legislatura, apertura al coinvolgimento del Paese, priorità allo sviluppo per creare lavoro, alla difesa della salute, al rafforzamento del protagonismo europeo a cominciare da Next Generation Eu. Non fermiamoci ora. Dobbiamo ricostruire la fiducia. L'Italia ha diritto alla speranza, c'è una prospettiva da perseguire per il futuro". Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti.



Fonte: Ansa

