Zingaretti-PD, Orlando: ''Buon lavoro per andare oltre il PD finalmente unito''

''Da queste primarie credo emerga un incoraggiamento ed una messa in mora da parte degli elettori per il PD e per tutte le forze politiche alternative al populismo'', lo ha dichiarato Leoluca Orlando.

"Non posso che formulare a Nicola Zingaretti i migliori auguri di buon lavoro. Da queste primarie credo emerga un incoraggiamento ed una messa in mora da parte degli elettori per il PD e per tutte le forze politiche alternative al populismo e ad ogni forma di intolleranza. Appartengo alla minoranza del PD, cioè a coloro che hanno partecipato al voto ma hanno votato scheda bianca per sottolineare l'esigenza che un PD finalmente unito superi le tentazioni e le logiche di frammentazione che hanno contraddistinto le forze progressiste negli ultimi anni. Solo così si potrà lavorare ad un fronte ampio che vada oltre il fondamentale ruolo del Partito democratico per affermare la supremazione dei valori di solidarietà, democrazia e legalità che devono porre al centro il rispetto delle persone e delle comunità."

Lo ha dichiarato Leoluca Orlando.

