Zona gialla in Sicilia, oggi la decisione del Governo

Atteso anche oggi il consueto monitoraggio settimanale sui dati del Covid in Italia della cabina di regia che potrebbe ridisegnare la mappa delle zone più o meno a rischio.

Pubblicata il: 12/02/2021

Atteso anche oggi il consueto monitoraggio settimanale sui dati del Covid in Italia della cabina di regia che potrebbe ridisegnare la mappa delle zone più o meno a rischio. Con il passaggio di ieri in giallo della Puglia sono intanto 17 le regioni, più la provincia autonoma di Trento, a poter godere di regole meno stringenti, comprese Lazio e Veneto che oggi dovrebbero veder confermata la permanenza nella fascia 'soft' grazie all'indice Rt sotto 1.

E, con un Rt inferiore a 1, in giallo potrebbe passare anche la Sicilia. Rischio arancione, invece, per Toscana e Abruzzo e zona rossa dietro l'angolo per l'Umbria: a preoccupare sono infatti le varianti del virus in circolo sui rispettivi territori.

Intanto il governatore della Sicilia, Nello Musumeci dice: "Ho buoni motivi per pensare che col dato ufficiale di oggi potremo chiedere al governo non solo l'introduzione della zona gialla, mi piacerebbe se il ministro ci autorizzasse a consentire ai ristoratori e a chi somministra cibo di potere tenere aperti i locali per questo fine settimana fino alle 22, in occasione della festa di San Valentino".

