Amat

Zone blu, adesso si pagherà anche a pranzo

Assemblea dei soci Amat approva piano di risanamento. Estensione orario zone blu, via libera ad assunzioni ausiliari.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/09/2019 - 13:30:28 Letto 455 volte

Brutta notizia per tutti gli automobilisti palermitani. Niente più fascia oraria libera dalle 14 alle 16 per chi posteggia nelle strisce blu a Palermo. Le due ore di esenzione dal pagamento del ticket dell'auto saranno dunque abolite e verranno selezionati altri ausiliari del traffico. Lo ha deciso l'Amat.

Oggi, l'assemblea dei soci dell'azienda di trasporto pubblico ha approvato il piano di risanamento, dopo aver preso atto della delibera di giunta sul via libera al documento che "segnerà una nuova stagione per l'azienda" anche dopo il concorso per l'assunzione di cento autisti.

"La decisione di potenziare il servizio della sosta tariffata, assieme a quella di inserire nel piano del fabbisogno di personale anche l'assunzione degli ausiliari (nel piano di risanamento è già previsto per gli ausiliari del traffico in organico il passaggio da part time a full time) è scaturita - afferma una nota - dopo avere appreso dall'assessore ai rapporti funzionali con le aziende partecipate Rap e Amat, Giusto Catania, che c'è pronta un'ordinanza - che fa seguito all'atto di indirizzo approvato all'unanimità dal Consiglio comunale - per l'estensione dell'orario della sosta tariffata, con una fascia unica che va dalle 8 alle 20".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!