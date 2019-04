Zone Blu

Zone Blu in Viale Francia, Susinno: ''Necessario però introdurre tariffazione agevolata per i residenti''

''Plauso per le zone blu, ma è necessario programmare però l'inserimento di tariffe agevolate per i residenti'', lo ha detto il consigliere comunale di Sinistra Comune Marcello Susinno.

Sopralluogo in viale Francia stamattina, al termine della seduta della Settima Commissione. I componenti della Commissione (Rosario Arcoleo, Claudio Volante, Giuseppina Russa e Sabrina Figuccia) hanno riscontrato la recente istituzione delle zone blu.

"Plauso per le zone blu - dice il consigliere comunale di Sinistra Comune Marcello Susinno -. E' necessario programmare però l'inserimento di tariffe agevolate per i residenti. A breve la Commissione effettuerà infatti ulteriori approfondimenti, in particolare per il parcheggio di via Belgio/angolo viale Strasburgo affinchè i cittadini e le cittadine non patiscano alcun disagio."

