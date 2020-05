Ztl

Ztl a Palermo, parla Catania: ''Sarebbe un atto criminale non ripristinarla''

Il Comune di Palermo è al lavoro per far ripartire le limitazioni per la zona a traffico limitato.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/05/2020 - 08:45:00 Letto 380 volte

La Fase 2 è cominciata da qualche giorno e la Sicilia prova a ripartire a poco a poco. Anche Palermo, attraverso alcune ordinanze, prova a far riprendere alcune attività in tutta sicurezza.



Riapertura di parchi, cimiteri, ma anche la ripartenza della ZTL. Il Comune di Palermo è al lavoro per far ripartire le limitazioni per la zona a traffico limitato.



Una scelta che ha scatenato non poche polemiche e che vede diversi commercianti, già in crisi per le proprie attività chiuse a causa del Coronavirus, sul piede di guerra.



Ad esternare il proprio disappunto, anche Mauro Leone, proprietario di un negozio di abbigliamento di Via Roma: «Siamo in guerra Forse il Comune non ha compreso i danni incalcolabili che noi commercianti stiamo pagando per l’emergenza sanitaria. Forse non moriremo per il virus, ma certo di questo passo moriremo di fame. L’unica cosa che non serve in questo momento è la Ztl. Via Roma va lasciata libera. La gente non potrà muoversi con gli autobus che hanno una capienza contingentata, allora prenderanno la macchina».



L’assessore alla mobilità Giusto Catania è tuttavia di altro avviso: «Il dibattito Ztl si, Ztl no è superato. Abbiamo il dovere, nei confronti dei palermitani e della loro salute, di non tornare indietro su questa strada. Abbiamo dati che dimostrano che la Ztl è necessaria, abbiamo l’obbligo di ripristinarla. Sarebbe criminale non farlo. Ma siamo disponibili ad ascoltare le proposte dei commercianti, ad andare incontro alle esigenze economiche dei ristoratori per la loro ripresa. A valutare misure e a trovare soluzioni che possano sostenerli, ma che non passino dalla negazione della Ztl».

“Affermare che la decisione di ripristinare la ztl sia strettamente connessa con il desiderio di contenimento del virus, appare quantomeno grottesco”.

A dichiararlo è Sabrina Figuccia, consigliere comunale dell’Udc di Palermo, che prosegue: “Non capisco chi voglia prendere in girol'assessore Catania, forse solo se stesso, perché i palermitani ormai hanno capito bene con chi hanno a che fare. Mentre tutti i Comuni stanno cercando di trovare soluzioni per aiutare imprenditori e commercianti, a Palermo invece l'amministrazione targata Orlando, in un momento così delicato, pensa solo a come scippare soldi dalle tasche dei cittadini. Ammesso, infatti, che ci sia una reale connessione scientifica fra l'inquinamento e la diffusione del virus, solo un cieco potrebbe non vedere che sono pochissimi i mezzi in circolazione e inoltre, considerate le rigide norme per il contenimento del virus che stanno giustamente prevedendo il contingentamento sui mezzi pubblici, cosa dovrebbero fare i cittadini che devono recarsi a lavoro? Il sindaco e i suoi assessori pensino a trovare soluzioni per aiutare i cittadini e non semplicemente ad usarli come un bancomat”.

M5S: “Sospendere Ztl almeno fino al 31 agosto come stabilito a Torino”

"Abbiamo trasmesso una nota al Sindaco e all’Assessore Catania per chiedere di sospendere la ZTL fino a quando la crisi epidemiologica Covid-19 non sarà finita e comunque almeno fino al 31 agosto 2020 come ad esempio stabilito nella citta’ di Torino. Tale misura oltre che per favorire l’uso del mezzo privato fino a quando dovremo convivere con il virus si ritiene necessaria anche per dare impulso alle attività produttive nelle aree della ztl che nelle fase 2 e successive gradualmente torneranno ad aprire. Occorre agevolare gli spostamenti in città di chi deve garantire la propria presenza al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità come l’acquisto di beni essenziali."

