Anche la Confcommercio sigla un accordo con Amat per l'acquisto dei pass Ztl a prezzo agevolato...

Oltre alla Confesercenti anche la Confcommercio sigla un accordo con Amat per l'acquisto dei pass, a prezzo agevolato, da donare ai negozi che ricadono all'interno della Ztl e che a loro volta potranno regalare ai clienti che fanno acquisti.

"Confcommercio Palermo siglerà martedì 13 marzo la convenzione con Amat per acquistare i tagliandi di ingresso all’interno della Ztl e, così come avverrà per tutti gli altri, l’atto sarà portato in Consiglio d’amministrazione dell’Azienda giovedì 15 marzo. Da venerdì 16 Confcommercio donerà ai propri associati che operano nella Zona a traffico limitato 500 tagliandi sperando che possano essere utilizzati in una sola giornata", spiega la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio, che per incentivare il commercio nella Ztl, in particolare in via Roma, chiede al Comune di "istituire il doppio senso di circolazione su via Roma tra via Cavour e la Stazione centrale oppure anche l’inversione del senso di marcia".

