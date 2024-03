Pass Ztl

ZTL, Garante disabili: ''Pass per disabili non hanno nulla a che vedere con i furbetti, sono legati per raggiungere ospedali e centri di riabilitazione''

Lo scrive in una nota stampa il garante per i diritti delle persone con disabilità del Comune di Palermo, Pasquale Di Maggio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/03/2024 - 11:47:41 Letto 766 volte

«In relazione ai dubbi avanzati circa l’elevato numero di autorizzazioni gratuite per il transito veicolare all’interno della ZTL, il garante e il Tavolo tematico "accessibilità e mobilità" del Comitato territoriale per i diritti delle persone con disabilità intendono precisare che l’ottenimento dei pass per l’accesso alla ZTL da parte di cittadini muniti di “contrassegno parcheggio e/o pass stallo disabili” sono rilasciati ai sensi dell’art. 381 del DPR n° 495 del 16.12.1992 e ss.mm.ii. DPR n° 151 del 30/07/2012 i cui requisiti sanitari (necessari per il rilascio dello stesso) sono certificati da Commissione Medica Integrata ai sensi dell’art. 20 L. 102/1990.

Pertanto, i pass ZTL rilasciati a codesta categoria nulla hanno a che vedere con la “definizione giornalistica” di furbetti che pone sullo stesso livello, coloro i quali necessitano del “pass ztl” per la propria mobilità (legata al raggiungimento di ospedali e centri di riabilitazione) e chi invece sembra aver abusato di tale possibilità per transitare senza “diritto” nelle aree a traffico limitato.

Si confida, pertanto, in una migliore e attenta “razionalizzazione” della “lista bianca” al fine di garantire alle persone con disabilità la possibilità di muoversi liberamente su tutto il territorio cittadino».



Lo scrive in una nota stampa il garante per i diritti delle persone con disabilità del Comune di Palermo, Pasquale Di Maggio.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!