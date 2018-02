ZTL

Multe in calo nel mese di gennaio nell'area ZTL, ecco perchŔ...

Multe in calo nell’area della Ztl a Palermo. Dopo i numeri record dei giorni scorsi, si è registrato un calo che probabilmente è legato alla maggiore attenzione degli automobilisti palermitani o anche all’introduzione dei nuovi cartelli lampeggianti disposti nei varchi d'ingresso. Il dato complessivo di gennaio e dei primi cinque giorni di febbraio fa registrare una media di 1.240 multe al giorno, sicuramente un dato minore rispetto a quello di novembre o dicembre. In tutto ciò sono anche partiti i ricorsi per l’annullamento di alcune multe in autotutela.

