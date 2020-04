Ztl nella fase 2? Diventerà Bellissima: ''Comune pensa soltanto a fare cassa''

Ztl

Ztl nella fase 2? DiventerÓ Bellissima: ''Comune pensa soltanto a fare cassa''

La giunta comunale, per bocca dell'assessore alla mobilitÓ Catania, pensa a reintrodurre la ZTL giÓ dall'inizio della fase 2. DiventerÓ Bellissima: ''Una scelta illogica, pericolosa e vessatoria''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/04/2020 - 13:56:17 Letto 386 volte

“Non bastano le restrizioni al trasporto pubblico le quali rendono poco fruibili tram, bus e metro che devono viaggiare con un numero ridotto di passeggeri, a portare Orlando e Catania verso più miti consigli. Per non parlare dell’impossibilità di aumentare in modo adeguato il numero di corse a causa della scarsità di mezzi e autisti. La paventata reintroduzione della ZTL in città già a partire dalla fase 2, rappresenta una scelta illogica, pericolosa e vessatoria nei confronti dei cittadini” queste le parole di Domenico Bonanno, componente della direzione regionale di Diventerà Bellissima, con le quali attacca duramente l’amministrazione comunale.

“In un momento come questo, di grave crisi sanitaria, durante il quale i mezzi pubblici possono diventare luogo di diffusione del virus, occorre favorire forme alternative di mobilità: incrementare il numero di mezzi del car sharing e del bike sharing, diminuendo notevolmente le tariffe per favorirne l’utilizzo da parte dei cittadini, già messi a dura prova anche dalla conseguente crisi economica. Altri interventi sono ormai necessari e inderogabili: il potenziamento delle piste ciclabili, l’introduzione di un servizio di sharing di monopattini elettrici, l’incremento dei controlli sui mezzi pubblici per garantire le distanze di sicurezza e la sospensione della ZTL e delle zone blu a pagamento per tutto il 2020.”

“Il sindaco e la sua giunta, fantasmi durante tutto il periodo dell’emergenza” conclude Bonanno “farebbero bene a lavorare su provvedimenti seri ed utili, piuttosto che pensare a fare cassa a spese dei cittadini con provvedimenti perlopiù pericolosi per la salute pubblica.”

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!