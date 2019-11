ZTL notturna

ZTL notturna a Palermo, Assoimpresa non ci sta. Parla così Mario Attinasi *VIDEO*

Senza freni il progetto del comune di Palermo di estendere la ztl anche nelle ore notturne. Nel video ecco le parole del presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi.

Tra polemiche e critiche va avanti senza freni il progetto del comune di Palermo di estendere la ztl anche nelle ore notturne. È stato infatti definito il percorso di pedonalizzazione lungo gli assi principali: via Maqueda e corso Vittorio Emanuele pedonali per sempre, via Roma pedonale ma con il tram che la attraversa e le Ztl anche la notte e nei giorni festivi. E ancora nuove isole pedonali in tutto il percorso Unesco. Ciò che temono i gestori dei locali è la desertificazione della zona con conseguenti chiusure delle varie attività. Allarme lanciato anche dal presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi.

Nel video ecco le sue parole contro il provvedimento del Comune.

La Ztl notturna a Palermo sarebbe attiva solo le sere del venerdì e del sabato, la sperimentazione inizierà a fine novembre (nel fine settimana del 29) con un incremento degli autobus attivi in notturna ( linea 101) e di polizia municipale sul territorio.

