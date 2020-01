Ztl notturna

Ztl notturna annullata, il TAR sospende tutto

Il Tar di Palermo ha sospeso l'avvio della Ztl notturna a poche ore dal suo inizio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/01/2020 - 17:20:18 Letto 364 volte

Il presidente del Tar di Palermo ha sospeso l'avvio della Ztl notturna a poche ore dal suo inizio. La misura doveva prendere il via alle 23 di stasera. Una decisione che gruppi di minoranza e associazioni di categoria non hanno accolto con gioia e che ora torna di nuovo in bilico. Di sicuro la misura non partirà questa sera.

Calogero Ferlisi, il presidente della prima sezione del Tar che ha sospeso l'ordinanza, ha convocato Comune e Confcommecio per lunedì alle 12,30 per un contradditorio, dato che “presupposti di estrema gravita ed urgenza stante la specificità degli interessi commerciali di molti dei ricorrenti”.

E’ stata accolta l’istanza cautelare presentata da Confcommercio, e numerosi commercianti assistiti dall’avvocato Alessandro Dagnino. «Il Tar ha ritenuto, come si legge dal documento, sussistenti i requisiti di estrema gravità e urgenza per la concessione della misura cautelare» è il commento di Dagnino.

Queste le prime battute alla notizia di sospensiva di Fabrizio Ferrandelli: “Anche questa volta è stata fermata l’arroganza dell’assessore Catania e di chi, come lui, sfugge al confronto! Secondo Ko, prima in Consiglio comunale e adesso anche in tribunale. C’è un’opposizione convinta e tenace, in comune e in città. Adesso è il caso che l’amministrazione torni a miti consigli e apra a un confronto sano nell’interesse dei palermitani. Coniugare il diritto al sonno, con quello al lavoro e al divertimento è possibile basta pianificare e coordinarsi, insieme".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!