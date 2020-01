Ztl

Ztl notturna, Confcommercio ricorre al tar

La Ztl notturna prenderą il via 31 gennaio ma in tanti hanno dichiarato di essere contrari all'ordinanza comunale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/01/2020 - 16:16:28 Letto 372 volte

L'ordinanza con cui l'amministrazione comunale ha introdotto nuove limitazioni alla Ztl è pronta a partire ma Confcommercio Palermo ha annunciato che presenterà ricorso al Tar. La Ztl notturna, infatti, prenderà il via 31 gennaio ma in tanti hanno dichiarato di essere contrari all'ordinanza comunale.

La decisione è stata adottata dalla giunta di Confcommercio, dopo che sono andati a vuoto nelle scorse settimane i tentativi di mediazione con la giunta comunale riguardo ad alcune limitazioni che penalizzeranno i commercianti che operano nella zona del centro storico. Confcommercio ha dato mandato all'avvocato Alessandro Dagnino di impugnare la delibera "perché, tra l'altro, adottata senza previo aggiornamento del piano generale traffico urbano (Pgtu) ormai scaduto da tempo, nonché senza previa adozione dei necessari atti regolamentari generali da parte del consiglio".

"Questa amministrazione comunale - dice Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo - continua a ignorare le istanze dei commercianti che rappresentano un punto di riferimento per l'economia della città e ha deciso di insistere su un provvedimento che aggiungerà ulteriore confusione a una città flagellata da mille problemi che non trovano soluzione. E' questa la visione della città di cui sentiamo parlare da tempo?".

Per l'avvocato Dagnino "come già avvenuto con la prima edizione della Ztl, che fu censurata dal Tar, anche in questa nuova versione 'notturna' del provvedimento le esigenze fiscali, ancorché non espressamente dichiarate e talvolta addirittura negate, sembrano in sostanza prevalere su quelle ambientali".

Ti potrebbe interessare? Approvata la delibera, la Ztl notturna parte il 31 gennaio

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!