Ztl

Ztl notturna, è ormai scontro aperto

Via libera alla Ztl notturna ogni venerdì e sabato dal prossimo 10 gennaio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/01/2020 - 13:13:56 Letto 355 volte

Da una parte ci sono i residenti che sono assolutamente d’accordo con l’ordinanza del comune di Palermo che dà il via libera alla Ztl notturna ogni venerdì e sabato dal prossimo 10 gennaio. Dall’altra parte però ci sono commercianti e associazioni di categoria che protestano contro questa ordinanza e sono pronte ad andare avanti ad oltranza per manifestare tutto il loro disappunto per una decisione che a loro detta penalizza tutti i locali ed esercizi commerciali. In campo è sceso anche il noto chef Natale Giunta, proprietario di un locale nella zona coinvolta nel nuovo provvedimento. "Da gestore di attività in via Roma dico uniamoci e chiudiamo i locali - scrive in modo provocatorio lo chef sul suo profilo Facebook -. Portiamo le licenze al Comune e iniziamo a mandare le lettere di licenziamento ai nostri dipendenti". Ha espresso contrarietà al provvedimento anche Assoimpresa, che sta valutando la possibilità presentare un ricorso al Tar.

La Ztl notturna sarà attiva dal 10 gennaio al 17 aprile il venerdì e il sabato dalle 22,30 alle 6 del mattino. In questa prima fase, dunque, il venerdì le limitazioni saranno in vigore dalle 8 alle 20 e poi, dopo una pausa di 2 ore e mezza, ricominceranno. Il perimetro è lo stesso della Ztl diurna, da via Cavour alla stazione, dal Teatro Massimo a piazza Marina. Dal 17 aprile le limitazioni serali scatteranno alle 20 sempre il venerdì e il sabato sera. Un provvedimento in due tempi che associazioni di categoria e comitati civici temono provochi solo confusione.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!