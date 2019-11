Ztl notturna

Ztl notturna, Ferrandelli: ''Provvedimento illegittimito''

''Catania si fermi e discuta un piano organico in Consiglio'', questa la dura reazione del leader di Più Europa Fabrizio Ferrandelli.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/11/2019 - 18:14:13 Letto 364 volte

“Apprendiamo dalla stampa, e non da un confronto con il consiglio comunale, della volontà di Catania di estendere la Ztl anche di notte a partire dal 6 dicembre. Ho chiesto ieri in aula all'assessore di confrontarsi prima con il Consiglio, di presentare un piano organico di mobilità sostenibile e di aggiornare il piano urbano del traffico”. Questa la dura reazione del leader di Più Europa Fabrizio Ferrandelli.



“Sono convinto dell'illegittimità del provvedimento e del fatto che debba essere il Consiglio l’organo deliberante. Ma al di là di questo - aggiunge Ferrandelli - senza un confronto con le parti sociali, un piano parcheggi, navette di collegamento e servizi alla cittadinanza non è immaginabile nessuna sperimentazione."



"Le grandi città italiane regolamentano l’accesso notturno a partire dalle ore 23 e fino alle 3:00, così da consentire a residenti e attività di ristorazione, margini di accesso. La chiusura alle ore 20 - conclude - desertificherebbe la zona, con conseguenti problemi di sicurezza, e comprometterebbe il tessuto economico”.

