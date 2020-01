Ztl notturna

Ztl notturna, nuovo servizio taxi per il centro

Piampiano e Catania: ''Un supporto importante alla buona riuscita della ZTL notturna''.

“I taxisti palermitani hanno dato grande disponibilità a supportare la ZTL notturna con un servizio che collegherà il centro della città dal parcheggio Basile, parcheggio di via Nina Siciliana e via Alcide De Gasperi con un tariffa forfettaria di 10 euro, indipendentemente dal numero di persone a bordo”.



Lo annunciano gli assessori Leopoldo Piampiano e Giusto Catania che oggi hanno incontrato i rappresentanti delle cooperative di taxisti.



“Siamo soddisfatti della collaborazione mostrata dai taxisti e siamo certi – concludono i due assessori – che questa misura contribuirà a limitare la pressione veicolare in centro e sarà un supporto importante alla buona riuscita della ZTL notturna”.

