Ztl notturna, se ne riparla nel 2020

Slitta a dopo le festivitą natalizie l'avvio della Ztl notturna.

08/12/2019

Si riparte dall’assemblea pubblica di lunedì pomeriggio. L’amministrazione comunale per avviare l’iter della Ztl notturna, il cui debutto era stato annunciato prima per il 6 dicembre e poi per il 13, aspetta l’esito dell’incontro con residenti e commercianti, organizzato domani alle 18,30, dalla prima Circoscrizione nella sede dell’ex Fonderia alla Cala. “Un’assemblea molto importante”, dicono dall’amministrazione.



Fatto sta che a questo punto, con poco più di due settimane al Natale, sembra ormai scontato che il nuovo provvedimento – vietare l’accesso delle auto senza pass in centro storico il venerdì e il sabato sera – slitti dopo le festività natalizie, con il primo fine settimana utile dopo l’Epifania: il 10 e l’11 gennaio.

