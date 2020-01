Ztl

Ztl notturna, si va verso il rinvio

La Ztl notturna appesa a un filo va verso un possibile rinvio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/01/2020 - 09:04:28 Letto 344 volte

Ancora tutto in bilico. La Ztl notturna appesa a un filo va verso un possibile rinvio: il vertice di maggioranza di ieri sera non ha sciolto i nodi né portato a una soluzione e oggi la maggioranza si rivedrà alle 17, un’ora prima del confronto in Consiglio comunale fissato per le 18.

L’ipotesi è quella di rinviare l’avvio del provvedimento per arrivare a un’ordinanza condivisa. Una delle ipotesi in campo è quella di ampliare la finestra: al momento l’avvio della misura è fissato alle 22,30 di dopodomani, ma potrebbe slittare di un’ora o partire a mezzanotte. E slittare, proprio per mettere a punto le modifiche, di qualche giorno o di qualche settimana.

Per modificare l’ordinanza serve tempo ed è per questo che è probabile che l’avvio del provvedimento venga rinviato. La maggioranza è spaccata e il sindaco in difficoltà: Sicilia futura chiede una finestra più ampia mentre Sinistra comune avrebbe voluto una Ztl h24.

