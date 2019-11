Ztl notturna, slitta tutto a dicembre

Ztl notturna

Ztl notturna, non più fine novembre ma più probabilmente a dicembre.

10/11/2019

Slitta l'avvio della Ztl notturna. Non più fine novembre ma più probabilmente a dicembre. Un provvedimento che frulla da tempo nella testa dell'assessore alla Mobilità Giusto Catania e che ha avuto ulteriore impulso, dopo l'invito del prefetto Antonella De Miro a trovare una soluzione per decongestionare il traffico lungo le aree di via Roma e del centro storico, prese d'assalto nei fine settimana, per la presenza di tantissimi ristoranti e locali che rappresentano il cuore della movida. La Ztl notturna diventerà un esperimento da estendere alle serate di venerdì e sabato, ma per la partenza, più passano i giorni e più sembra difficile pensare al via per la fine di novembre, come inizialmente è stato ipotizzato. Per stessa ammissione dell'assessore Catania, più facile pensare al via libera nei giorni a cavallo tra la fine di questo mese e l'inizio di dicembre.

