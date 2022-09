aperitivi

Aperitivi di fine estate, sì a quelli fai da te: ricette ideali per dire addio alla bella stagione

I consigli migliori per un buon aperitivo di fine estate con un pizzico di fai da te.

05/09/2022

La fine dell'estate è sempre un momento clou, per molti difficile da affrontare. Si dice addio al bel tempo e alle lunghe giornate, alle tintarelle e al sole, con al contempo il bisogno di guardare avanti e di ritornare alla routine. Per farlo al meglio, però, perché non godersi a pieno le ultime ore d’estate, organizzando dei deliziosi aperitivi con gli amici e la famiglia per salutare la bella stagione. Vediamo di approfondire questo argomento, e di scoprire insieme i consigli migliori per un buon aperitivo di fine estate con un pizzico di fai da te.

Come salutare l'estate con un perfetto aperitivo fai da te

Quando arriva l'ora dell'aperitivo, noi italiani non siamo secondi a nessuno. Basti pensare al classico Spritz, ormai famoso in tutto il mondo, perfetto da sorseggiare in buona compagnia godendosi le ultime calde serate della stagione. In realtà le opzioni per un perfetto aperitivo di fine estate sono moltissime, magari arricchendo i cocktail con un bel barbecue organizzato in giardino, giusto per citare un'opzione adatta.

Un'altra soluzione potrebbe essere la seguente: allestire un vero e proprio cocktail bar fai da te, in modo che ognuno possa preparare il proprio drink preferito. Per la perfetta riuscita dell’evento bisognerà pensare anche al cibo, optando per delle ricette gustose, fresche e originali, a partire dai taglieri di affettati, passando per dei primi piatti freddi e arrivando alle tartine.

Nel primo caso, ad esempio, per risparmiare tempo e denaro, si potrebbe fare riferimento ad alcuni supermercati che si occupano della vendita di salumi online. In questo modo, il tempo rimanente verrà dedicato esclusivamente alla preparazione dei piatti e all’allestimento della casa.

Altri consigli utili per organizzare un aperitivo di fine estate

Una volta deciso come preparare il cibo e le bevande, è il momento di passare alla fase successiva: l'allestimento della casa. Il consiglio a questo proposito è sempre lo stesso: preferire la semplicità, con un pizzico di colore e di allegria, per salutare l'estate come merita. Qualche vaso con qualche fiore qua e là, candele per creare un'atmosfera particolare e, naturalmente, tovaglioli e piatti in abbondanza per far servire gli ospiti.

Inoltre, si suggerisce di pensare anche ai punti luce, optando ad esempio per i faretti da esterno, utili sia per illuminare il tavolo, sia per incorniciare l'ambiente con un tocco di classe. Per quanto riguarda la colonna sonora, non si potrà fare a meno di mettere della buona musica, magari scegliendo una playlist che ricordi i bei momenti trascorsi in questi mesi estivi. Infine, si deve pensare all'allestimento della tavola, e non dimenticare la cosa più importante: divertirsi e divertire, perché la fine dell'estate da un lato regala malinconia, ma dall'altro anche la certezza di essersi goduti un momento spensierato.

