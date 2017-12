calia e simenza

''Calia e simenza'', lo stuzzichino preferito dai siciliani ad ogni festa

Non esiste festa patronale in Sicilia che possa fare a meno di calia e simenza.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/12/2017 - 14:37:26 Letto 866 volte

Non esiste festa patronale in Sicilia che possa fare a meno di calia e simenza. La calia e simenza è una preparazione tipica siciliana, uno stuzzichino, composto da ceci e semi di zucca. Viene preparata e consumata, sia in estate che in inverno, in tutta la Sicilia in occasione delle feste patronali (come quella di Sant'Agata a Catania o di Santa Rosalia a Palermo) e altri eventi e celebrazioni di grande rilievo, come feste rionali o processioni religiose.

La càlia si prepara tostando (in siciliano caliannu) dei ceci e poi salandoli. La simènza, invece, si ricava dai semi di zucca secchi, che subiscono la stessa preparazione della calia. La preparazione della simenza anticamente era assai caratteristica. I semi di zucca, infatti, venivano essiccati al naturale. Subito dopo la raccolta le zucche venivano private dei loro semi e questi distesi sopra ampie lenzuola esposti al sole. Dopo diversi giorni, di continua esposizione al sole, i semi si raccoglievano. Una parte di questi, venivano cosparsi di sale grosso per la produzione del tipo "salato", la parte restante, invece, veniva riposta immediatamente dentro enormi sacchi di juta e destinata alla vendita.

Di solito, la calia e la simenza sono vendute da commercianti ambulanti, u siminzaru, che le preparano sul posto, venendo consumate poi per strada, ancora tiepide e croccanti. In vendita sui loro banchetti non manca "u scacciu", un insieme di frutta secca e sementi varie cu gusciu lignusu, comu nuci, nucciddi, mènnuli, carrubbe, favi sicchi, cruzzitieddi, càlia e simenza.

Nella provincia di Messina vi è un'antica tradizione legata alla sola preparazione della calia nel comune di Naso, sui monti Nebrodi, realizzata anche con l'ausilio di un macchinario appositamente inventato dai "caliari" nasensi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!