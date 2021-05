cannoli siciliani

Cannoli siciliani con la ricotta

Una ricetta siciliana per gli appassionati della nostra cultura dolciaria.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/05/2021 - 17:52:28 Letto 1678 volte

Dosi per 25 cannoli

Per la pasta: 150 g di farina, 1 noce di struto, 1 pizzico di sale, 1/2 cucchiaio di zucchero, vino rosso o bianco o marsala.

Per la crema: 500 g di ricotta, 250 g di zucchero in polvere, acqua distillata di fiori d'arancia, cioccolato o canditi o pistacchi, zucchero vanigliato.

P R E P A R A Z I O N E :



Richiedono cannelli di latta di 2 cm di diametro e lunghi 20 cm.



Impastate farina, strutto, sale, zucchero con vino o marsala, per ottenere una pasta piuttosto dura. Lasciate riposare per circa un'ora. Sendete la pasta sottile e ricavatene 12 quadrati di 10 cm di lato. Appoggiate su ogni quadrato, in diagonale, un cannello e intorno ad esso avvolgete le altre due punte del quadrato. chidete il cannolo e mettete in padella con abbondante olio. Friggete e fate raffreddare.

Preparate le scorze, mettete in un aterina la ricotta e lo zucchero in polvere, mischiate e passate a una o due cucchiaiate alla volta; otterrete una crema, che si aromizza con poca acqua distillata di fiori d'arancio. Aggiungete dadini di cioccolato, pezzi di zucca candita, pistacchi o scorza d'arancia candita. Riempite le scorze e spolverizzate di zucchero vanigliato.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!