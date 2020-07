Conserve

Conserve fatte in casa, ecco le regole anti-botulino. Consigli utili

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/07/2020 - 11:35:04 Letto 885 volte

È tornata in voga la moda delle conserve fatte in casa: dalle melanzane ai carciofi, dalla tradizionale passata di pomodoro alle verdure sott’olio, senza dimenticare l’intramontabile pesto alla genovese. Bisogna, però, riporre particolare attenzione nelle procedure di preparazione ed imbottigliamento, perché sono tanti i rischi legati alle conserve, botulino in primis.



È sempre consigliato utilizzare contenitori in vetro: può essere usato innumerevoli volte, può essere facilmente lavato e sterilizzato. Grazie al fatto di essere trasparente permette un’immediata ispezione dei prodotti conservati senza aprire il barattolo, ma deve essere posto lontano dal calore e da fonti luminose, in quanto permette il passaggio della luce che può provocare modificazioni del colore del prodotto.

Per le preparazioni a base di verdure, è bene conservare gli ingredienti in frigo prima di procedere. Per ridurre le tracce di pesticidi dalla superficie esterna dei vegetali, è una buona abitudine immergerli per qualche minuto in acqua con bicarbonato di sodio.



Per quanto riguarda i metodi di conservazione alternativi, l’Istituto di Sanità è categorico: “L’unico trattamento di stabilizzazione termica che può essere applicato in ambiente domestico è la pastorizzazione”, che si ottiene immergendo completamente i contenitori in acqua cui sia garantita un’ebollizione “uniforme e vigorosa”.



È molto importante verificare l’ermeticità della chiusura e il vuoto una volta che i contenitori si siano raffreddati. Premendo con il dito al centro della capsula o del tappo non si deve udire un “click”. Un metodo altrettanto valido è anche battere con un cucchiaio sul tappo: se questo emette un suono metallico, la chiusura è ermetica e il contenitore sotto vuoto.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!